Simona Halep a intrat in istorie dupa ce a castigat primul turneu Tie Break Tens: "A fost pur si simplu prea buna!"

Simona Halep a castigat la Madrid, turneul Tie Break Tens, prima editie feminina a competitiei de tenis fara ghemuri si fara seturi, dupa ce a invins-o, in finala, pe Svetlana Kuznetova (Rusia). Halep s-a impus in finala cu scorul de 10-6.

Anterior, Simona Halep a trecut in sferturi de finala de Johanna Konta (Marea Britanie), scor 10-2, si in semifinale de Monica Puig (Puerto Rico), scor 10-5.

Tie Break Tens este un scurt turneu, in care meciurile se disputa pana cand un jucator face zece puncte, cu o margine de doua. Premiile editiei din acest an sunt de cate 200.000 de dolari pentru castigatori, iar suma de 100.000 de dolari va fi donata in scopuri caritabile.

Simona Halep you are just too good on clay! Unbelievable stuff all evening to become the first EVER women's #TieBreakTens CHAMPION! pic.twitter.com/xgBKR0FG7y