Serena Williams a jucat primul meci la 3 luni dupa nasterea primului copil! Meci demonstrativ cu Ostapenko la Abu Dhabi! VIDEO

Fostul numar 1 mondial nu a mai jucat de la Australian Open de la inceputul anului.

Serena Williams a revenit pe teren! Considerata de multi cea mai buna jucatoare de tenis din istorie, Serena Williams a luat o pauza dupa ce a castigat Australian Open anul acesta, al 23-lea titlu de Grand Slam din cariera, intr-un moment in care era insarcinata in 8 saptamani!

Serena o intalneste intr-un meci demonstrativ pe Jelena Ostapenko la Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi. "Sunt incantata sa revin pe teren in Abu Dhabi pentru prima data dupa nasterea fiicei mele in septembrie" a spus Serena Williams inainte de startul partidei.

Turneul din Abu Dhabi face parte din pregatirea Serenei pentru apararea titlului de la Australian Open ce va incepe pe 15 ianuarie.

Primul set al meciului a fost castigat de Ostapenko, scor 6-2. Serena Williams s-a impus cu acelasi scor in setul al doilea. Decisiv-ul a fost jucat sub forma de tie-break, Ostapenko reusind sa castige cu 10-8.