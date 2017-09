"Se umple de BUBITE, nu poate sa manance NIMIC!" Dezvaluiri despre cosmarul lui Halep. Ce i s-a intamplat

Simona a pierdut clar in fata Dariei Kasatkina in doua seturi, 2-6, 1-6, in turul 2 la Wuhan.

A fost primul ei meci dupa US Open. Simona si-a propus sa obtina cat mai multe puncte pe finalul sezonului, dar n-a parut sa aiba nicio replica in fata Kasatkinei.

Sursele Telekom Sport dezvaluie care este cauza reala a jocului slab pe care l-a facut Halep. Simona are probleme din cauza mancarii din China.

"Niciodata nu s-a putut acomoda in China. Jucatorii care merg acolo stiu ca e o atmosfera usor atipica in China. Nu asta e insa cea mai mare problema a ei. Totul pleaca de la alimentatie. In Asia, Simona nu prea poate sa manance. Aproape tot ce mananca ii declanseaza o eruptie la nivelul fetei. Se umple de bubite. Are probleme mai vechi cu stomacul, o gastrita mai veche, iar asta ii da mari batai de cap.

Ma asteptam sa paraseasca destul de repede acest turneu, stiu cu ce probleme se confrunta. Ea mananca pe unde apuca, nu respecta un program strict de alimentatie si asta nu ii face bine. Ar trebui sa inteleaga lucrul asta, o alimentatie bine stabilita ar ajuta-o foarte mult sa obtina performante mai mari", a explicat un apropiat al lui Halep.

Chiar daca a iesit repede la Wuhan, Halep ramane pe 2 in lune si dupa acest turneu. Karolina Pliskova, locul 4 in lume, ar fi putut sa o depaseasca daca ar fi castigat competitia. Jucatoarea din Cehia a iesit insa in sferturi dupa o infrangere surprinzatoare in fata australiencei Ashleigh Barty, locul 37 WTA.