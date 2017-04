Romania va intalni Austria in Cupa Davis in luna septembrie. Adversarii au un jucator in top 10 ATP

Duelul cu Austria va avea loc in toamna.

Echipa de Cupa Davis a Romaniei va intalni, in deplasare, formatia Austriei, in primul tur al play-off-ului Grupei I, Zona Europa/Africa, a anuntat site-ul oficial al Federatiei Romane de Tenis.

Partida se va disputa in deplasare, in perioada 15-17 septembrie, in conditiile in care ultima intalnire dintre cele doua natiuni a avut loc in 2002, la Constanta, cand Romania s-a impus cu 5-0. Aceasta va fi cea de-a sasea intalnire dintre Romania si Austria, scorul general fiind 3-2 pentru romani.

Austria are, in acest moment, un jucator in Top 10 ATP, Dominic Theim, aflat pe locul 9. Austria mai conteaza pe Gerard Melzer (locul 105 ATP) si Jurgen Melzer (locul 156 ATP). Cei mai buni jucatori austrieci de dublu sunt Alexander Peya (locul 26), Oliver Marach (36), Philipp Oswald (67) si Julian Knowle (79).

Austria a fost invinsa la sfarsitul acestei saptamani de Belarus, cu scorul de 3-1, in turul doi al Grupei I, Zona Europa/Africa. Gerald Melzer a pierdut ambele meciuri de smplu, Jurgen Melzer a fost invins si el la simplu, singurul punct al austriecilor, care au fost lipsiti de vedeta Dominic Thiem, fiind adus de perechea Julian Knowle/Jurgen Melzer.

Sursa: News.ro