Reactia Simonei dupa ce a ajuns in sferturi la St. Petersburg! Cum a afectat-o esecul de la Australian Open

Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Sankt Petersburg.

Halep a trecut de Ana Konjuh in doua seturi, cu scorul de 6-4, 7-6.



Dupa meci, Simona a declarat:



"Sunt foarte fericita ca am reusit sa castig acest meci. Era foarte important pentru mine, mai ales dupa ce s-a intamplat in Australia."



"Ma simt in forma, sunt ma simt pregatita sa joc si ma bucur de timpul petrecut in St Petersburg"