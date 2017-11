Reactia lui Ilie Nastase dupa ce a aflat cine este noul iubit al Simonei Halep: "Nu am ce sa spun mai mult!"

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Aflata in vacanta la Portofino, Simona Halep a fost surprinsa alaturi de noul ei iubit, Radu Marian Barbu. Halep, cea care incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, a fost felicitata de Ilie Nastase, singurul roman care a fost lider mondial in tenis inainte de Simona.

”Ea stie ce este mai bine. Oricum, mai mult de locul 1 nu poate fi! E problema personala, sentimentala, si nu am ce sa spun mai mult.



E mai linistita cu prieten langa ea. Trebuia sa incerce! Daca a facut pasul asta, inseamna ca este mai bine pentru ea. Eu nu-l cunosc pe acest baiat. Nu e generatia mea, e mai tanar decat mine” a spus Ilie Nastase pentru Libertatea.