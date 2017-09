O noua sansa pentru Simona Halep sa ajunga numarul 1 mondial: "Voi da totul in China!" Mesaj pentru Serena

Halep a mers la teatru si a aflat povestea unei fete care se incurca in propria viata si nu-si poate urma visurile!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Halep nu vrea sa fie la fel. Are sansa din nou sa devina numarul 1 in China. Halep a vazut piesa de teatru - pe jumatate cantec - inainte sa plece in China - unde spera sa castige si sa ajunga prima in lume! Halep l-a adus langa Cahill si pe Andrei Pavel!

"Cu siguranta o sa dau tot ce am mai bun din mine si sper sa fac un rezultat cat se poate de bun" spune Simona Halep.

Muguruza e prima in lume. S-a fotografiat cu trofeul pe care l-a primit pentru ca a ajuns in fruntea topului mondial! Muguruza a profitat si de absenta Serenei, care la anul vrea sa revina pe teren. Serena vrea sa-si dea fetita tot la tenis.

"Daca se va face tenmismena si copilul ei, cu siguranta va fi o campioana. Nu am vorbit niciodata cu ea personal, cand o sa o vad, prima data o sa o felicit cu siguranta" a mai spus Simona.