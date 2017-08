Noua "gasca nebuna" din tenis. Romania are o noua generatie de tenismene frumoase si talentate

La umbra actualei generatii valoroase a tenisului feminin romanesc, care cuprinde un grup de jucatoare ce s-au impus deja in circuitul WTA, precum Halep, Begu, Cirstea, Niculescu, Bogdan sau Dulgheru, se ridica o noua "gasca nebuna" care poate sa fie la nivelul celei actuale

1. Gabriela Ruse (19 ani / nr. 217 WTA)

Gabriela s-a nascut in Bucuresti, a inceput a practice tenisul la varsta de 4 ani si este semifinalista la juniori la Wimbledon, in 2014. La terminarea junioratului nu ocupa nicio pozitie in clasamentul WTA, dar in ultimele 20 de luni si-a trecut in palmares 6 titluri si doua finale de turnee ITF la simplu si patru titluri si trei finale ITF la dublu, reusind performanta sa castige intr-o luna (aprilie 2016) nu mai putin de 4 titluri ITF. Sportiva pregatita de Adrian Marcu are doua prezente pe tabloul principal de la Bucharest Open. In 2016, a fost invinsa in primul tur de finalista editiei si favorita principala din acest an - Anastasia Sevastova, iar in 2017 a beneficiat din nou de un wild card, a invins-o pe Isabella Shinikova, dar a pierdut in turul secund meciul cu experimenata Carla Suarez-Navarro (favorita nr. 2), care s-a impus cu 6-3, 6-4. Practic, in acest moment Ruse este tenismena din Romania cu cel mai mare potential din noul val, punandu-si in dificultate adversarele cu loviturile puternice si agresivitatea din teren, dar si cu excelentele lovituri de rever. In competitiile de dublu face o echipa buna cu Jaqueline Cristian.

2. Jaqueline Cristian (19 ani / 337 WTA)

Pustoaica supranumita "Sarapova de Romania", datorita faptului ca o are ca model pe jucatoarea din Rusia, a inceput tenisul la varsta de 4 ani si a fost slefuita la academia celebrului Nick Bollettieri, iar acum se antreneaza cu Cornel Enache. In anul 2012, ea a castigat "Les Petites As" si a devenit campioana mondiala U14. Ascensiunea i-a fost intarziata de doua accidentari grave, rezolvate insa cu bine, asa ca, in 2016, a facut un salt de aproape 500 de locuri in clasamentul WTA, dupa ce a castigat cinci trofee ITF la simplu si alte sase la dublu. De altfel, ea a castigat toate finale disputate pana acum la simplu, in proba de dublu jucand alte 7 finale. Talentul ei nu a trecut neobservat, fiind sub contract cu IMG Bolletieri Academy si cu Nike. La editia din acest an a Bucharest Open, Jaqueline, beneficiară a unui wild card, a ajuns pana in optimi, dupa ce a invins-o pe Katerina Kozlova (Ucraina), dar a pierdut impotriva Irinei Begu (6-4,6-0), cea care avea sa castige turneul. Cristian este inca tanara si capricioasa, dar are un serviciu excelent, este rapida in deplasare si este atletica.

3. Georgia Craciun (18 ani / 429 WTA)

Nascuta la Braila, ea a inceput tenisul la varsta de 6 ani si este antrenata de Sebastian Ionescu. Georgia are un serviciu foarte puternic, un joc agresiv, o miscare buna in teren si un fizic impresionant (180 cm inaltime). Suprafata sa favorita este zgura, turneul preferat este Roland Garros, iar jucatoarele pe care le apreciaza in mod deosebit sunt Simona Halep si Serena Williams. In palmaresul ei se gasesc deja doua titluri la simplu (plus trei finale) si alte 4 la dublu (plus doua finale) ITF, fiind o specialista a turneului din Antalya, unde chiar a reusit sa o invinga pe Kateryna Bondarenko, ucrainianca care a castigat Australian Open si a ajuns in semifinale la Roland Garros in 2008. Braileanca a deschis editia 2017 a turneului de la Bucuresti, castigand meciul din calificari cu frantuzoaica Harmony Tan (370 WTA), dar a pierdut in turul urmator la Arantxa Rus. Printre titlurile sale se afla si cel de campioana nationala de junioare la atletism cu stafeta de 4x100.

4. Miriam Bulgaru (18 ani / 644 WTA)

Tenismena originara din Alba-Iulia a inceput tenisul la varsta de 5 ani si se anunta o jucatoare de mare perspectiva pentru tenisul feminin romanesc. Ea o avea ca model pe Sorana Cirstea, cu care seamana din punct de vedere fizic, dar cu care s-a imprietenit intre timp si cu care ar vrea sa faca pereche la dublu in viitor. Ea pare sa fi trecut peste blocajul care apare de obicei la sportivele noastre aflate la bariera dintre juniorat si senioare, dupa ce, in mai 2016, a reusit sa castige primul titlu ITF din cariera, "Viva Club Ladies’ Trophy Galati". Cu lovituri puternice de dreapta, cu un backhand solid, cu un joc variat si cu un serviciu in crestere, Miriam are un potential foarte mare si multa lume se asteapta ca in 2018 sa atace intrarea in top 300 WTA, desi inca nu isi permite sa plateasca un antrenor, ci doar un preparator fizic.

5. Mihaela Marculescu (16 ani / 1225 WTA)

Ea este nascuta in Bucuresti si a inceput tenisul la varsta de 7 ani. Printre zeci de titluri nationale si turnee de juniori castigate, Mihaela a fost, in 2015, semifinalista la Eddie Herr, in proba de simplu, si finalista la dublu la Orange Bowl. Este sponsorizata de Wilson International si este antrenata de Cornel Enache, desi a facut si un stagiu de pregatire la Academia lui Nick Bollettieri. Mihaela e eleva la clasa cu profil intensiv de matematica-informatica la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", iar jucatoarea favorita este Belinda Bencic. Ambitioasa, rapida, cu un joc variat si o deplasare excelenta pe teren, bucuresteanca spune ca lovituile sale decisive le da cu dreapta si cu reverul lovit cu doua maini, iar suprafata preferata este hardul. In primul tur al calificarilor la Bucharest Open 2017 a pierdut in fata ucrainiencei Alona Fomina.