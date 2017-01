Niculescu a pierdut finala de la Hobart, Olaru a castigat la dublu

Monica Niculescu de belgianca Elise Mertens in finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari.

Mertens (21 ani, 127 WTA), venita din calificari, a dominat-o neasteptat pe Niculescu (29 ani, 40 WTA), a treia favorita, care a fost departe de nivelul obisnuit, probabil si din cauza problemelor fizice cu care s-a confruntat la acest turneu.

Niculescu a inceput excelent si a condus cu 2-0, avand sansa de a se desprinde la 3-0, insa belgianca a revenit in joc, a egalat, 2-2, iar dupa ce Monica a avut 3-2, nu i-a mai lasat nicio sansa, castigand patru ghemuri consecutive si setul cu 6-3.

In setul secund, dupa ce Niculescu a egalat la 1-1, Mertens s-a impus fara probleme cu 6-1, obtinand victoria intr-o ora si 14 minute.

Niculescu a avut doar 12 lovituri direct castigatoare, fata de 28 ale adversarei sale, care a comis 20 de erori nefortate, fata de 22 ale romancei.

Cele doua jucatoare s-au putea intalni din nou saptamana viitoare, in meciul de Fed Cup dintre echipele Romaniei si Belgiei, de la Bucuresti.

Monica Niculescu a fost recompensata cu un cec de 21.400 dolari si 180 de puncte WTA, in timp ce Mertens, la prima sa finala WTA, a primit 43.000 dolari si 280 de puncte WTA.

Monica are in palmares trei titluri WTA la simplu, castigate in 2013 la Florianopolis, in 2014 la Guangzhou si in 2016 la Luxemburg. Ea a pierdut alte cinci finale, la Luxemburg (2011, 2012), Nottingham (2015), Seul (2016) si Hobart (2017).

Niculescu ramane cu cele doua titluri cucerite la dublu in turneul tasmanian, in 2012 alaturi de Irina Begu si in 2014 alaturi de Klara Koukalova.

Finala de dublu din acest an a turneului de la Hobart a fost castigata de perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk, dupa 0-6, 6-4, 10-5

Agerpres