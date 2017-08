Murray nu merge la Cincinnati si pierde locul 1 ATP! Cine il poate detrona pe scotian  

Andy Murray nu va participa la tunerul de la Cincinnati din cauza problemelor sale medicala si va fi nevoit sa cedeze prima pozitie in clasamentul ATP.



"Din pacate, nu voi putea juca la Cincinnati, ci îmi voi continua recuperarea. Mi-a făcut mereu plăcere să joc acolo şi sunt nerăbdător să revin anul viitor. Voi continua să muncesc din greu pe teren, cu obiectivul de a fi prezent la New York", a declarat jucatorul de tenis.

Murray se afla de 40 de saptamani pe pozitia intai in clasamentul ATP, dar nu a mai jucat niciun meci din 12 iulie, atunci cand a fost invins de Sam Querrey in sferturile de finala de la Wimbledon.

Din cauza neparticiparii la turneul de la Cincinnati, scotianul va ceda prima pozitie fie spaniolului Rafael Nadal, fie elvetianului Roger Federer, incepand cu 21 august. Nadal, numarul 2 in clasament, poate deveni chiar mai repede lider mondial, daca va ajunge cel putin pana in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, la care participa in prezent.