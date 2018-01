"Minte sanatoasa, dar corp nesanatos!" Bogdan Hofbauer, dupa finala de la Australian Open

Ce dureros! Simona Halep n-a reusit sa schimbe geografia.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Australia chiar e departe. Acolo e vara, arsita, iar aici e iarna si frig. Singurul lucru care ne mai leaga e infrangerea Simonei Halep din finala cu Wozniacki.

Halep a pierdut a treia finala de Grand Slam in momentul cand trofeul a fost cel mai aproape. In momentul in care Halep a aratat mai campioana ca niciodata. Pana acum tenisul nu a cunoscut o Halep atat de cerebrala, atat de calculata in momentele decisive. Dar cum poti sa castigi un meci de 3 ore cand trupul spune nu? De mii de ani, oamenii stiu ca pentru a fi campion iti trebuie minte sanatoasa in corp sanatos. Din pacate, corpul a tradat-o.

Propriul ei trup a pierdut finala. A tinut-o in joc de glezne pe durata intregului turneu si i-a dat lovitura decisiva cand conta mai mult, iar durerea de la picioare s-a mutat si in suflet. In sufletul ei si in sufletele romanilor.

De data asta am vazut insa ca Simona a luptat pentru doua tari.

Citeste continuarea pe hoffi.ro