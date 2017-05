Halep n-a mai fost de 3 ani atat de jos! Pe ce loc a ajuns in clasamentul WTA. E in pericol sa piarda TOP 10

Rezultatele slabe din ultima perioada au ajuns-o din urma pe Halep in clasamentul WTA.

Dupa ce s-a aflat luni de zile in top 3, Simona Halep a pierdut locuri importante in ierarhia mondiala. Dupa o serie lunga de nereusite, Simona a picat pana pe locul 8 in clasamentul WTA, pozitie pe care nu s-a mai aflat de 3 ani! Asta se intampla si pentru ca turneul de la Madrid se disputa anul acesta cu o saptamana mai tarziu fata de anul trecut. Toate romancele au inregistrat caderi. Begu a picat pe 36, Niculescu pe 51, iar Sorana pe 83.



TOP 10 mondial:

1. Serena Williams 7.010

2. Angelique Kerber 6.945

3. Karolina Pliskova 5.946

4. Garbine Muguruza 4.627

5. Dominika Cibulkova 4.475

6. Johanna Konta 4.425

7. Agnieszka Radwanska 4.255

8. Simona Halep 4.206

9. Svetlana Kuznetsova 4.060

10. Elina Svitolina 3.955