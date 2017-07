"Halep are sindromul Nishikori" Fanii tenisului, dezamagiti de eliminarea romancei de la Wimbledon

Simona Halep a ratat a doua sansa sa fie numarul 1 mondial.

Simona Halep a fost eliminata de Konta la Wimbledon si a ratat sansa de a urca pe prima pozitie in circuitul WTA, pentru a doua oara la rand dupa finala pierduta la Roland Garros.

Halep este una dintre cele mai iubite jucatoare din circuit insa ratarile sale in momentele importante sunt puse de fani pe seama staturii. Simona este una dintre cele mai scunde jucatoare din top 20, doar Cibulkova fiind mai mica decat ea.

Fanii o asemuiesc cu Kei Nishikori, japonezul care nu a castigat niciodata un turneu de Grand Slam, si care a ajuns cel mai sus pe locul 4 in clasamentul ATP. "Sunt talente uriase amandoi insa au dezavantajul staturii".

i think Halep has the Nishikori problem. HUGE talent, but stature puts at disadvantage. Seeing Venus in person makes clear her EASY power. — Charles McNulty (@CharlesMcNulty) July 13, 2017

Agreed. Venus has been playing great. I'm still reeling from yet another Halep fail. — E Vincentelli (@EVincentelli) July 13, 2017

Yeah, if you are prepared to have the type of cosmetic surgery Halep has had for the sake of your game, you must really want it. — pfeifferchild (@pfeifferchild) July 12, 2017