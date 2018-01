Declaratie FANTASTICA a lui Davis despre Halep: "A fost o onoare sa joc impotriva ei. Vreau sa fiu ca ea!"

Lauren Davis e mandra de meciul pe care l-a facut impotriva Simonei la Melbourne.

Davis spune ca Halep e una dintre jucatoarele care o inspira. "Pentru Lauren, meciul cu Halep poate fi un punct de plecare pentru o cariera impresionanta", cred specialistii ESPN.

Intr-un interviu acordat postului american, Davis a explicat cum a trait meciul cu Halep, al 3-lea cel mai lung din istoria Australian Open in proba feminina.

"E o mare onoare pentru mine o fi intalnit pe Simona. N-o sa uit niciodata meciul asta. O apreciez mult pe Simona, am urmarit-o dintotdeauna. Am avut amandoua un joc solid, a fost un meci extraordinar. Am jucat si eu tenis la nivel inalt, cred ca am facut o treaba buna. La prima minge de meci am simtit o durere la deget, mi s-a rupt unghia. Dupa ce am luat primul set am crezut ca pot sa castig meciul.

Am picioarele foarte puternice, am participat in probe de atletism, am jucat fotbal, asta m-a ajutat foarte mult. Asta probabil compenseaza diferenta de inaltime dintre mine si celelalte jucatoare. Poate ca multi o considera un handicap, dar eu nu cred ca e asa, e un avantaj pentru mine. Depinde de perspectiva. Dupa meciul de azi am plans, dar n-am rupt nicio racheta. Am acceptat infrangerea, pana la urma a fost un meci fabulos, nu!?", a spus Davis pentru ESPN.