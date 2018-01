AUSTRALIAN OPEN, SIMONA HALEP // BBC, la picioarele Simonei: englezii "deschid" cu victoria "SUPERBA" a lui Halep

Simona Halep a castigat meciul cu Karolina Pliskova din sferturile Australian Open de o maniera entuziasmanta.

Simona Halep a pierdut primele trei game-uri ale meciului, insa a revenit spectaculos si le-a castigat pe urmatoarele noua. Simona Halep a castigat cu 6-3, 6-2 si s-a calificat in semifinale acolo unde o va intalni pe Angelique Kerber.

Simona Halep i-a cucerit pana si pe englezii de la BBC care deschid editia online cu victoria fantastica a romancei.

"Numarul 1 mondial, Simona Halep, a reusit o victorie superba, a invins-o pe Karolina Pliskova in minumum de seturi si s-a calificat in semifinalele Australian Open. Romanca in varsta de 26 de ani a castigat 9 game-uri consecutive dupa ce a fost condusa cu 3-0 si s-a impus cu 6-3, 6-2", scriu jurnalistii de la BBC.



