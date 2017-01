ACUM : Nadal 6-3 0-1 Dimitrov in semifinale la Australian Open. Castigatorul il intalneste pe Federer

Rafa Nadal incearca sa castige pentru a 2-a oara turneul din Australia.

Pentru a ajunge in primul finala de Grand Slam in fata lui Roger Federer din ultimii 6 ani, Rafa Nadal trebuie sa-l invinga pe cel poreclit candva "micul Federer". Porecla aceasta a ramas insa in trecut dupa o perioada lunga cu rezultate slabe pentru Dimitrov. Acesta poate fi turneul revenirii in prim-plan pentru acesta, avand ocazia sa ajunga pe locul 7 mondial daca va castiga turneul.

Rafa Nadal are 7-1 in duelurile directe cu Dimitrov, insa bulgarul a castigat ultimul duel direct la Beijing anul trecut. Este a 2-a oara cand cei doi se intalnesc la Australian Open, Nadal reusind sa castige atunci cu 3-6, 7-6, 7-6, 6-2.