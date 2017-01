VIDEO! Interviul FULGER la care Stanciu a fost supus in Belgia. La ce a trebuit sa raspunda :)

Stanciu si Chipciu au urmarit-o cu atentie pe Halep si au invatat tenis.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Sunt deja profesori la tenis si le-au predat colegilor de la Anderlecht in cantonamentul din Spania !



Chipciu si Stanciu au fost adversari la tenis.



Colegii lor au jucat golf si padbol. Anderlecht se pregateste pentru titlu in Spania. Stanciu a trecut si testul intrebarilor rapide.



VEDETI INTERVIIUL FULGER IN VIDEO