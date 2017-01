Un fost stelist, acum antrenor in Spania, il lauda pe Tosca: "E exact ce cauta Betis!" Cum il descrie

Ajuns la 42 de ani, Iulian Filipescu este antrenor in acest moment la juniorii lui Oviedo.

Fost jucator la Steaua, intre 1992 si 1997, dar si la Betis, intre 1999 si 2003, Filipescu vorbeste despre Tosca, jucator vandut de Steaua la Betis pentru un milion de euro.

"Tosca este exact ceea ce cauta Betis. E agresiv, e tanar, stie sa joace fundas stanga si central si se descurca bine cu mingea"

"Tosca vede fotbalul in perspectiva. Poate sa acopere bine zona. Acum trebuie doar sa confirme ce a aratat si in Romania."

"Cred ca fotbalul din Romania este acum sub ce era pe vremea mea. Acum e greu sa gasesti romani in competitiile mari.", a declarat Filipescu, in prezent antrenor la juniorii lui Oviedo, pentru abc.es.