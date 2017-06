ULTIMA ORA! Tamas si-a gasit echipa! Unde va juca dupa ce si-a reziliat contractul cu Steaua

Tamas va juca in Israel.

Hapoel Haifa este echipa la care va juca Tamas in sezonul urmator! Fundasul de 33 de ani s-a inteles cu gruparea care a terminat pe locul 12 in prima liga din Israel in sezonul trecut!

Hapoel va fi al 14-lea club din cariera lui Gabi Tamas. El a jucat 28 de partide in sezonul trecut pentru Steaua, insa nu a mai fost folosit dupa ce a primit cartonas rosu in meciul cu Viitorul in prima repriza, scor final 3-1.

Hapoel are 1 titlu de campioana in istorie clubului, castigat in 1999, In acest sezon, Hapoel a terminat pe locul 2 in playout-ul din Israel, la 2 puncte in spatele celor de la Hapoel Kiryat Shmona.

Tamas va semna un contract pe 1 an cu Hapoel, existand optiunea de a prelungi intelegrea pentru inca un an. Tamas va avea un salariu de 180.000 de euro pe an.