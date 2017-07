ULTIMA ORA: A semnat Reghecampf! Prima imagine la noua echipa si ce obiectiv URIAS are

Laurentiu Reghecampf a fost prezentat oficial ca antrenor al lui Al Wahda din Emirate!

Liber dupa despartirea de Steaua, Reghecampf s-a inteles acum cateva luni cu Wahda, insa abia astazi a venit anuntul oficial al clubului din Emirate. Reghe trebuie sa o aduca pe Wahda in lupta pentru titlu inca din primul an. Sezonul trecut, Wahda a terminat la 29 de puncte de campioana Al Jazira. Va fi derby intre stelisti in noul sezon din Emirate. Reghecampf da la Dubai peste Cosmin Olaroiu, antrenor la Al Ahli.