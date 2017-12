Turcii au aflat de ultima discutie dintre Gigi Becali si Sumudica si l-au intrebat direct: "Este adevarat ca ti-a spus asta?" Ce a raspuns antrenorul

Marius Sumudica a obtinut astazi o noua victorie in Turcia, intr-o partida de Cupa.

Eyupspor 0-2 (5-2 la general) Kayserispor

Kayserispor a reusit sa se califice in turul 6 dupa victoria cu 2-0 de astazi din deplasarea de la Eyupspor. Antrenorul roman a menajat multi jucatori importanti, inclusiv pe Silviu Lung Jr si Cristi Sapunaru. Turuc si Mujangi Bia au marcat cele 2 goluri.



"Cred ca am facut un meci frumos si felicit ambele echipe pentru acest meci, i-am felicitat si dupa meci pe adversari. Cred ca a fost o sansa buna pentru cei care au jucat astazi si pe care ii apreciez. Acum ne asteapta un meci foarte important in weekend (cu Akhisarspor)" a spus Sumudica dupa meci.

L-au intrebat de Gigi Becali

Inaintea duelului de Cupa, Marius Sumudica a acordat un interviu amplu celor de la Ajansspor in care a vorbit si despre diferenta intre Besiktas din Champions League, unde a castigat o grupa cu Monaco, Porto si Leipzig, si echipa care nu are acelasi joc in campionat. "Champions League este o competitie dura. Besiktas are cea mai buna echipa din campionat si se vede asta in Liga. Am vorbit cu Pepe si i-am spus ca sansele lor sa ajunga in sferturi sunt de 40% iar cele ale lui Bayern de 60%" a spus Sumudica.

Antrenorul roman nu a mai dorit sa vorbeasca despre incidentul de dupa partida cu Alanyaspor, spunand doar ca "fotbalul si-a aratat fata cea urata". A fost intrebat insa despre Gigi Becali, daca este adevarat ca i-a spus ca "turcii sunt nebuni".



"Da, am avut o astfel de discutie, mereu am fost rivali, mereu am fost cel care a iesit castigator. De exemplu, cand patronul echipei mele era in inchisoare am iesit campion cu Astra. Este adevarat ca mi-a spus ca turcii sunt nebuni, sa am grija de mine. Cred ca are ceva dreptate, turcii sunt mai nebuni, am vazut multi oameni inarmati pe aici, in Romania asta nu prea se intampla, sunt doar arme de jucarie acolo" a mai spus Sumudica.