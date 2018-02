Sumudica, LIDER in Turcia la acest capitol: "Sunt foarte mandru de elevii mei!" Reactie dupa victoria de azi

Echipa lui Marius Sumudica a oprit seria fara succes din ultima perioada.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Kayserispor a castigat cu 1-0 in deplasarea de la Osmanlispor si a urcat pe locul 5 in Turcia. Echipa antrenata de Sumudica are cele mai multe puncte castigate in deplasare in acest sezon, motiv de mandrie pentru Sumudica.

"Sunt mandru de aceasta victorie a jucatorilor mei si sper sa continuam pe acest drum. Nu e putin lucru sa fii echipa cu cele mai multe puncte in deplasare. Conteaza enorm si pentru moralul baietilor mei. Vom lupta in continuare. Suntem pe locul 5, in coasta marilor puteri ale Turciei si cred ca vom pune tuturor mari probleme pe mai departe. Vrem sa ramanem acolo sus, iar baietii arata ca sunt o forta", a comentat Sumudica in Gazeta Sporturilor.

Pentru Kayserispor urmeaza returul din Cupa cu Akhisarspor in care trebuie sa revina de la 0-1. Sumudica a fost suspendat la meciul de azi si a urmarit partida din tribuna.