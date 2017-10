Sumudica are Turcia la picioare! Anunt incredibil facut despre viitorul lui: "Poate sa ajunga acolo!"

Marius Sumudica are un inceput fantastic de aventura in Turcia.

Pentru Marius Sumudica, plecarea din Romania la Kayserispor se poate dovedi a fi cel mai inspirat moment. Dupa primele 7 etape, Kayseri are 14 puncte si se afla pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2 in clasament, Besiktas. Galatasaray este liderul detasat cu 19 puncte.

In ciuda acestui start neasteptat de bun, mai ales in conditiile in care Kayseri a adus un numar foarte mare de jucatori, presedintele clubului spunea ca obiectivul pentru acest sezon ramane evitarea retrogradarii. Pentru Sumudica insa, un sezon excelent la Kayseri poate sa-i aduca oportunitatea carierei!

"Pentru Sumudica, Kayseri este o rampa de lansare. Poate ajunge la o echipa din Istanbul daca are succes aici" a fost declaratia data de presedintele lui Kayseri, Erol Bedir, pentru cotidianul turc Fanatik.