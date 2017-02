Rotariu, peste Stanciu si Chipciu in Belgia! Fostul dinamovist a jucat 15 minute cu Zulte

Dorin Rotariu a fost din nou rezerva la Brugges, liderul la zi din campionatul belgian.

Rotariu a fost rezerva in meciul cu Zulte, castigat de Brugges cu 5-0. Mijlocasul roman a fost introdus in minutul 76 in locul lui Vossen, cel care a reusit ultimul gol, din penalty. Rotariu nu s-a remarcat in minutele petrecute pe teren.



Brugges ramane pe primul loc in Belgia, indiferent de rezultatul partidei dintre Anderlecht si Genk de duminica. Daca bate, echipa lui Stanciu si Chipciu o egaleaza la puncte pe Brugges, cu cateva etape inainte de play-off.