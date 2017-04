Rapa, la primul gol in Polonia. Fostul stelist a inscris intr-o victorie la scor a echipei sale

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, IN DIRECT la ProTV | Anderlecht - Manchester United, joi, 13 aprilie, 22:00, ProTV. BUCURATI-VA DE FOTBAL

Cornel Rapa, fost campion al Romaniei cu Otelul si Steaua, a inscris primul sau gol in campionatul Poloniei. Legitimat la Pogon Szczecin, echipa cu care si-a prelungit recent contractul, acesta a marcat in victoria cu 5-1 in fata celor de la Arka Gdynia.

Rapa a inscris in minutul 63 al meciului incheiat 5-1, in urma caruia Pogon a urcat pe locul 8, ultimul care asigura prezenta in Play Off-ul campionatului.

Pogon Szcecin are 36 de puncte, in timp ce lider este Jagiellonia Byalistok, cu 55 de puncte.

Rapa a jucat 17 meciuri in acest sezon in prima liga poloneza.