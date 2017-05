Poate impusca potul cel mare! Final senzational de sezon pentru George Puscas: a marcat din nou, iar echipa sa e la 180 de minute de Serie A

Citeste si - Becali da echipa peste cap! Aducerea lui Morais reprofileaza cel mai constant jucator al echipei

Atacantul roman George Puscas, in varsta de 21 de ani, imprumutat de Inter la Benevento, in Serie B, traverseaza o perioada excelenta. Acesta a marcat 4 goluri in doua saptamani si e tot mai aproape de promovarea in Serie A cu actuala echipa!

Benevento, echipa lui Puscas, joaca in Play Off-ul pentru promovarea in Serie A. Formatia romanului a remizat aseara cu Perugia, scor 2-a, gratie golului marcat de Puscas, si s-a calificat in finala Play Off-ului pentru promovarea in Serie A.

Benevento trebuie sa treaca in finala, in dubla mansa, de Carpi. Daca va trece si de Carpi, Benevento va obtine potul cel mare: promovarea in Serie A, dupa ce in 2015 era in Serie C.

Puscas, crescut de Liberty Oradea, a jucat 4 meciuri pentru Inter in Serie A. In sezonul 2015/16, acesta a fost imprumutat la Bari, marcand 5 goluri in 17 aparitii. La Benevento, acesta are 5 goluri in 18 meciuri.