Performanta FABULOASA pentru Stanciu: e nominalizat pentru jucatorul SAPTAMANII in Europa League! Voteaza-l aici

Mijlocasul a fost nominaliat la titlul de cel mai bun jucator al saptamanii in Europa League! Fanii il pot vota AICI, printr-un click pe pagina UEFA.

Stanciu a decis deplasarea din Cipru dupa assistul lui Chipciu. Belgienii il lauda si spun ca investitia facuta la inceputul sezonului incepe sa-si arate eficienta.

Vote for Nicolae Stanciu on https://t.co/jSEoRV2ev2 ! The fan vote ends at 15.00 CET today ! Come on you Mauves ! #RSCA #COYM #UEL #APOAND pic.twitter.com/mDIJ8JnAVy