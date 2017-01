Papp i-a fost OFERIT lui Dinamo! Era gata sa RENUNTE la un salariu urias. Ce raspuns a dat Negoita

Paul Papp a fost gata sa uite de perioada petrecuta la Steaua si sa semneze cu Dinamo!

Fundasul a transmis ca e pregatit sa renunte la contractul urias pe care il avea in Elvetia, la Wil, pentru a juca in Romania si a reusi sa revina in atentia nationalei. Papp a fost insa refuzat, anunta Digisport. Aparatorul s-a despartit in cele din urma de FC Wil si a semnat cu Karabukspor, unde va castiga 600 000 de euro pe sezon. Papp i-a luat locul chiar lui Sapunaru, ofertat mai intai de clubul unde joaca acum 5 romani!

Papp a jucat la Steaua din 2014 pana in 2016. A castigat titlul, cupa si Cupa Ligii in primul an, dar a pierdut prima echipa dupa o serie de erori in meciuri importante.