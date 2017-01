Ore DECISIVE pentru Maxim! Poate ajunge la un club LEGENDAR din Anglia. Ce scriu nemtii

Pana in acest moment, VFB are doua propuneri concrete: Hull si Leeds United il cheama in Anglia. Prima optiune a lui Maxim e fostul club de Liga Leeds United. Condusa de Gary Monk, acelasi care l-a vrut si la Swansea acum un an, Leeds e implicata in lupta pentru promovare in Premier League. Hull e insa deja acolo si ii propune lui Maxim sansa de a juca in liga supervedetelor de la Chelsea, City, Chelsea, United, Liverpool sau Arsenal.

Stuttgarter Nachrichten scrie ca situatia lui Maxim va fi lamurita in urmatoarele zile, astfel incat jucatorul sa stie unde va juca cel mai tarziu la jumatatea lui ianuarie.



StN say that Monk was a big admirer of Maxim while he was at Swansea and wanted to sign him there. Hull City have also put out feelers.