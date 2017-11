Oferta uriasa primita de Hagi de la un club MILIONAR! Ce raspuns a dat dupa ce a fost chemat sa se lupte cu Sumudica

Gica Hagi putea sa revina in Turcia, dar a ales sa ramana la Viitorul.

Presa din Turcia anunta ca Gica Hagi a refuzat-o pe Trabzonspor in urma cu cateva saptamani! Una dintre echipele bogate ale Turciei, Trabzon ii are in lot pe Burak Yilmaz, fratele lui Ousmane N'Doye, Dame, sau pe Obenyi Onazi, fost jucator la Lazio.

Conform Spor Mynet, Hagi nici nu a vrut sa auda, nedorind sa porneasca vreo negociere cu oficialii echipei turce. Pana la urma, Trabzonspor l-a ales pe Riza Calimbay.

Cei de la Trazbonspor sunt doar pe locul 11 in clasament si este unul dintre cluburile care s-au interesat de transferul lui Vlad Chiriches.