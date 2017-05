Oferta de ultima ora pentru Florin Andone! Echipa din Seria A care ofera acum 10.000.000 de euro pentru atacantul roman

Deportivo La Coruna are sanse mici sa-l poata pastra pe Florin Andone.

Interesul pentru Florin Andone, cel care a marcat 12 goluri in primul sau sezon in La Liga, este din ce in ce mai mare. Dupa ce portughezii anuntau ca Sporting este interesata de atacantul roman, cei de la Fiorentina pregatesc o oferta, anunta Tuttomercatoweb.

Echipa lui Ciprian Tatarusanu l-a dorit si in iarna pe Andone si este gata sa ofere acum 10 milioane de euro pentru internationalul roman. Fiorentina are sanse mici sa-l pastrez pe Kalinic, cel care are la randul sau mai multe oferte, si il considera pe Andone ca fiind inlocuitorul perfect.

Sansele ca transferul sa aiba loc sunt destul de mari - conform italinielor, cei de la Deportivo La Coruna ar accepta 12 milioane pentru atacantul roman.