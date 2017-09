Bogdan Stancu a marcat al doilea gol intr-o saptamana pentru Bursaspor!

Dupa ce a inscris cu Akhisar, duminica trecuta, atacantul Romaniei a lovit inca o data in campiona cu Malatyaspor. Stancu a facut 4-0 in minutul 63 dupa o pasa perfecta primita in careu.



