BOMBA: A semnat Lucescu: "DA, E ADEVARAT!"! E noul selectioner al Turciei! Anunt de ultima ora la Istanbul

Mircea Lucescu si-a dat acordul pentru a deveni noul selectioner al Turciei!

Update 19:15 Mircea Lucescu: "Da, e adevarat, am semnat. Sunt fericit, am o luna sa pregatesc meciul din Ucraina!"

Update 18:00 Informatiile publicate de Sport.ro se confirma. Mircea Lucescu si-a dat acordul pentru a prelua nationala Turciei! E a doua echipa nationala pe care o pregateste in cariera, dupa Romania, pe care a dus-o la Euro 1984. Primul meci al lui Lucescu pe banca Turciei va fi in Ucraina, pe 2 septembrie. Conform NTV Spor, contractul sau va fi pe doar 4 meciuri, pana la finalul campaniei de calificare la Mondial.

SON DAKİKA: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. https://t.co/nD3ljGTjNS pic.twitter.com/UKOlOmdHVL August 2, 2017



Interes maxim pentru Lucescu la Istanbul! Dupa ce ieri sefii lui Galatasaray au venit la Bucuresti sa-i propuna inca o data postul de director tehnic al clubului, astazi Mircea Lucescu s-a vazut si cu presedintele Federatiei din Turcia!

Yıldırım Demirören isi doreste cu orice pret sa-l aiba pe Lucescu selectioner in locul lui Fatih Terim, de care federatia turca s-a despartit acum doua saptamani. Turcia mai are 4 meciuri de jucat in preliminariile Mondialului si vrea sa se califice pe ultima suta de metri la turneul final din Rusia. Acum e pe 3 in grupa de calificare, in spatele Croatiei si al Islandei. Lucescu e asteptat sa dea un raspuns in urmatoarele zile, anunta sursele Sport.ro: "Sunt disperati sa-l ia, de aia au venit, ca sa se asigure ca nu-l convinge altcineva!"

