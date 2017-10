Lucescu i-a motivat pe turci cu citate din Coelho: "Daca tu crezi in soarta, soarta va crede in tine!" Meci DECISIV azi de calificare

Mircea Lucescu e in fata celor mai importante partide din scurtul mandat de la nationala Turciei!

Turcia joaca cu Islanda in aceasta seara si e obligata sa castige ca sa mai spere la Mondial. Mircea Lucescu e suspendat in urma protestelor vehemente adresate arbitrajului de la partida cu Ucraina si va privi partida din tribuna.

Lucescu are incredere in echipa sa si e convins ca va ajunge la Cupa Mondiala pentru prima data in cariera din postura de antrenor.

"Sa nu ne abatem de la drumul nostru. Inca mai avem sanse de a ne califica direct la Mondial. Tragem de noi acum si, la sfarsitul lunii, putem face sarbatoare impreuna in toata Turcia", a spus antrenorul roman.

Lucescu a incheiat conferinta cu un citat din Paulo Coelho. "Daca tu crezi in soarta, soarta va crede in tine".