"Jandarmii au facut gard viu, nu e o situatie buna acolo" Sumudica povesteste ce s-a intamplat la scandalul monstru din Turcia

Marius Sumudica a fost implicat intr-o altercatie cu adversarii din Turcia.

Kayserispor a invins Analyaspor cu 2-1 si este egala cu Fenerbahce si Besiktas, insa bucuria lui Sumudica este umbrita de un scandal monstru petrecut la finalul partidei. Cele doua tabere s-au luat la bataie, iar Sumdudica a iesit sifonat. Antrenorul roman spune ca nu a fost atat de grav pe cat s-a spus, insa translatorul sau s-a ales cu nasul spart. Si Sapunaru a fost implicat in imbrancelile din tunel cu adversarii, insa jandarmii au intervenit la timp si au aplanat conflictul.

”A fost o altercatie dupa meci, dar nu mai conteaza. Apar aceste lucruri, sunt inevitabile. Sunt importante cele 3 puncte. M-a sunat sotia. S-a scris ca am nasul spart. Nu e adevarat. Sunt un tip mai coleric. Nu pot sta pironit pe scaun. Mai vociferez.

Dupa meci, am dat mana cu Susic, l-am felicitat. Am vrut sa dau mana cu cei din staff-ul lor. M-a injurat antrenorul cu portarii in engleza. A fost un schimb de replici pana cand Susic (n.r. - antrenorul lui Alanyaspor) l-a luat deoparte.

In momentul in care am intrat pe tunel, m-a asteptat acolo. A incercat sa ma imbranceasca. Au intervenit jucatori de la ambele echipe. Au intervenit si scutierii. A avut de suferit doar translatorul meu. Sapunaru era langa mine. Au fost acele imbranceli. Nu a aparut nimic in raportul de arbitraj. Jandarmii au facut un gard viu. Am inteles ca nu e o situatie buna acolo. A fost o situatie apasatoare pentru ei. Au avut patru absenti cu probleme musculare”, a spus Sumudica.



"M-a sunat si mama aseara, a vazut pe la televizor ca as fi fost lovit, nevasta-mea s-a speriat si ea. M-a sunat sa ma intrebe, ce-ai facut, ti-au spart aia nasul? Nu a fost chiar asa nebunie cum s-a scris", a povestit Sumudica la Digi.