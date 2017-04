GOOOOOL FABULOS Alex Maxim, de la 40 de metri, pentru Stuttgart. Cum a marcat romanul in aceasta seara

Alex Maxim a inscris in Arminia Bielefeld 2-3 Stuttgart. Romanul a punctat cu un sut de la 40 de metri, dupa o iesire aiurea a portarului advers.

Alexandru Maxim a inscris in minutul 51 al partidei Arminia Bielefeld - Stuttgart, din liga a doua germana. Golul romanului a fost pentru 1-1.

Stuttgart s-a impus in cele din urma cu 3-2 in deplasare, golul victoriei venind in minutul 89, din partea lui Terodde, care a reusit o dubla.

VIDEO cu golul lui Maxim