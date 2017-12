Gardos schimba echipa! Fundasul roman se pregateste de plecarea de la Southampton si anunta: "A ramas ca vorbim la sfarsitul lunii"

Florin Gardos va intra din ianuarie in ultimele sase luni de contract cu Southampton. Fundasul roman, care a fost lovit de o multime de ghinioane in Anglia, spune ca ar putea schimba echipa cat de curand.

Florin Gardos va intra din ianuarie in ultimele sase luni de contract, dar ar putea schimba echipa inca de pe acum. Fundasul spune ca a discutat deja cu sefii lui Southampton.

"Nu este inca sigur ce voi face, dar intru de la 1 ianuarie in ultimele sase luni de contract si cred ca ma vor lasa sa plec. A mai ramas sa mai vorbim la sfarsitul lunii", a spus Florin Gardos la Digisport.

"Acum este alta situatie, mai ales ca cel mai probabil o sa plec liber. Sper, totusi, sa nu fiu nevoit sa revin acum in tara", a mai spus Gardos.

In varsta de 29 de ani, Gardos a suferit o accidentare grava la genunchi in 2015, iar de atunci a fost lovit de o multime de ghinioane. El a jucat doar 18 meciuri pentru formatia engleza in 3 ani.