FANTASTIC! Topul celor mai buni portari din Europa! De ce Tatarusanu apare langa Neuer si Buffon

Tatarusanu este in acest sezon unul dintre cei mai in forma portari din Europa.

Tatarusanu se afla in topul portarilor cu cele mai multe meciuri fara gol primit in campionatele de top din Europa in acest sezon.



Din Germania, Neuer e pe primul loc, cu 19 meciuri, urmat de Subasic din Franta, cu 17 meciuri, Buffon, 16 partide, Tatarusanu, 15, Lopes, 15 partide, si Courtois, 14.

Tatarusanu va fi titular in poarta Romaniei la meciul de duminica impotriva Danemarcei, in preliminariile pentru Mondial.