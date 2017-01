FABULOS! Rusescu, in istoria fotbalului european! E in topul celor mai buni marcatori din Europa League

Raul Rusescu e alaturi de nume mari precum Falcao, Cardozo si Gameiro.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Raul Rusescu, atacantul roman al echipei turce Osmanlispor, este pe locul 4 in topul celor mai prolifici marcatori din istoria Europa League, competitie care a luat locul Cupei UEFA din sezonul 2009-2010, scrie site-ul forului fotbalistic european.

Raul Rusescu a inscris 19 goluri in Europa League pentru echipele la care a fost legitimat, patru dintre aceste goluri fiind in tururile preliminare. In acest sezon, Rusescu a inscris un gol in fazele preliminare si trei in faza grupelor, unde Osmanlispor a evoluat si impotriva Stelei.

Cate 19 goluri in istoria Europa League au mai inscris trei jucatori: Aritz Aduriz, Kevin Gameiro si Jonatan Soriano.

Cel mai bun marcator din istoria competitiei, cu 31 de reusite, este columbianul Radamel Falcao, care a castigat de doua ori trofeul, punctand de fiecare data in finala, prima data in tricoul lui FC Porto, a doua oara in cel al lui Atletico Madrid.



Iata lista celor mai buni marcatori din Europa League

31: Radamel Falcao (Columbia - FC Porto, Atletico Madrid)

22: Oscar Cardozo (Paraguay - Benfica, Trabzonspor, Olympiakos Pireu)

20: Giuseppe Rossi (Italia - Villarreal, Fiorentina, Celta Vigo)

19: Aritz Aduriz (Spania - Valencia, Athletic Bilbao)

19: Kevin Gameiro (Franta - Paris Saint-Germain, Sevilla)

19: Raul Rusescu (Romania - Unirea Urziceni, Steaua Bucuresti, Sevilla, Osmanlispor)

19: Jonatan Soriano (Spania - Salzburg)

Dintre acesti jucatori, Rusescu, Rossi, Aduriz si Cardoso sunt in continuare in competitie, echipele lor fiind calificate in saisprezecimi de finala. in aceasta faza, Osmanlispor o va intalni pe Olympiakos Pireu.

Recordul de meciuri disputate in Europa League il detine portughezul Daniel Carriço (Sporting Lisabona, Sevilla), cu 61 de partide.

Urmatorii pe lista sunt:

53: Oscar Cardozo (Paraguay - Benfica, Trabzonspor, Olympiakos)

53: Jeremain Lens (Olanda - PSV Eindhoven, Dynamo Kiev, Fenerbahçe)

53: Mario Sonnleitner (Austria - Sturm Graz, Rapid Viena)

52: Markel Susaeta (Spania - Athletic Bilbao)

Iata lista jucatorilor cu cele mai multe meciuri disputate in Europa League si Cupa UEFA:

96: Giuseppe Bergomi (Italia - Internazionale Milano)

90: Frank Rost (Germania - Werder Bremen, Schalke, Hamburg)

76: Dimitris Salpingidis (Grecia - PAOK, Panathinaikos)

72: Mladen Petric (Croatia - Grasshoppers, Basel, Hamburg, Panathinaikos)

71: Joao Pereira (Portugalia - Benfica, Braga, Sporting Lisabona, Valencia)

Cei mai prolifici marcatori din Europa League si Cupa UEFA sunt:

40: Henrik Larsson (Suedia - Feyenoord, Celtic Glasgow, Helsingborgs)

33: Klaas-Jan Huntelaar (Olanda - Heerenveen, Ajax, Schalke)

31: Radamel Falcao (Columia - Porto, Atletico Madrid)

29: Dieter Muller (Germania - FC Koln, Bordeaux)

27: sota Arveladze (Georgia - Dinamo Tbilisi, Trabzonspor, Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers, AZ Alkmaar)

Sursa: Agerpres