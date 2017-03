"Evit zonele aglomerate din Londra!" Gardos s-a interesat de soarta romancei ranite in atentat! VIDEO

Gardos s-a interesat de situatia romancei ranite in atentatul de la Londra. "Evit locurile aglomerate cand ajung la Londra" spune Gardos.

Politistul ucis la Londra era fan Charlton. Nimeni nu va sta pe locul lui la urmatorul meci al echipei din liga a treia, la care a jucat Tucudean. In atentatul de la Londra au fost raniti si doi romani.

"E un motiv de ingrijorare, de ce sa ne ascundem dupa deget?! // TAIAT // Merg destul de des in Londra, in weekend...Mi-e frica in locurile aglomerate!", spune Gardos.