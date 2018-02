Destinul incredibil al "Micului Balaci". Unde a ajuns sa joace Andrei Ionescu, mijlocasul pe care Becali dadea bani buni in urma cu aproape un deceniu

In urma cu aproape 10 ani, Andrei Ionescu era considerat noua mare perla a fotbalului romanesc si poreclit "Micul Balaci".

Andrei Ionescu a fost transferat in 2008 de Steaua de la Universitatea Craiova. In acel moment, el era numit "Micul Balaci" si parea sa aiba un viitor luminos. Anii au trecut, insa, peste el, iar acesta nu a reusit niciodata sa se ridice la nivelul asteptarilor.

Ionescu a schimbat de-a lungul carierei numeroase echipe, iar acum a ajuns sa evolueze la o echipa din India! Aizawl FC este echipa cu care a semnat Andrei Ionescu si in tricoul careia evolueaza acum in Liga Campionilor Asiei.

"India este o tara frumoasa, dar in fotbalul de aici mai sunt multe de facut. Exista o diferenta intre nivelul fotbalului indian si nivelul fotbalului european, facuta in special de infrastructura, investitii si organizare. Aici trebuie investit in stadioane, terenuri, conditii de pregatire si, nu in ultimul rand, in calitatea si mentalitatea tinerilor jucatori indieni", a spus el intr-un interviu acordat site-ului AFAN.

Andrei Ionescu a mai jucat dupa despartirea de Steaua la Royal Antwerp, Ferencvaros, Naft Al-Janoob, FC Eindhoven si FC Voluntari.