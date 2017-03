Declaratia dupa care Belgia s-a INDRAGOSTIT din nou de Stanciu! Ce a spus despre meciul TERIBIL cu Manchester United

Nicusor Stanciu debuteaza azi in play-off-ul campionatului belgian. Anderlecht intra in faza finala a campionatului de pe prima pozitie.

Stanciu le transmite fanilor ca echipa lui si a prietenului Chipciu e favorita la titlu in fata rivalelor Brugge si Gent.

"Dupa parerea mea, noi suntem favoritii in play-off. Am inceput dificil, dar ne-am revenit si i-am ajuns pe adversari. Am crescut ca echipa, am fost din ce in ce mai buni. La un moment dat aveam 8 puncte in minus fata de zulte, am terminat campionatul cu 7 deasupra lor. Abia astept sa joc in play-offf, imi plac meciurile tari. Prefer sa joc impotriva lui Brugge decat contra lui Westerlo, de exemplu!", a spus Stanciu intr-un interviu acordat Le Soir.

Fostul stelist ii face pe fanii lui Anderlecht sa viseze inaintea dublei cu Manchester United din sferturile Europa League (turul si returul sunt in direct la PRO TV pe 13 si 20 mai, la 22:00!

"Vom juca impotriva lui Manchester United, e o sansa unica pentru noi. Cred ca ii putem elimina! Daca nu pierdem acasa, orice e posibil pentru returul de pe Old Trafford", anunta Stanciu.