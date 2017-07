De cand a asteptat Adi Popa momentul asta. A fost omul meciului pentru Reading. Vezi ce gol a dat - VIDEO

Adi Popa a fost omului meciului cu Genclerbirligi.

Adi Popa a reusit un meci excelent in amicalul disputat de Reading cu turcii de la Gencler. Acesta a fost desemnat chiar omul meciului de fanii lui Reading, lucru ce nu s-a intamplat pana acum niciodata de la transferul in Anglia.

Fostul mijlocas al Stelei s-a transferat anul trecut in liga a 2-a din Anglia insa nu a reusit sa joace foarte multe minute, avand doar 275 de minute in teren si un singur gol pentru englezi.

Acesta a marcat golul de 1-2 pentru echipa sa, in egalul cu turcii de la Genclerbirligi, avand mai multe incursiuni periculoase in atac. Micutul mijlocas spera sa inceapa ca titular sezonul pentru Reading, la fel cum a facut-o in amicalul de ieri.