Cum va reactiona Reghe? Mesajul lui Tosca dupa despartirea de Steaua! Cu i-a multumit

Alin Tosca a parasit Steaua dupa 6 luni grele.

Tosca a fost numit unul dintre capitanii Stelei, dar a fost si unul dintre cei mai criticati jucatori. Tosca a fost criticat des de Reghecampf, iar jucatorul s-ar fi plans ca e luat in colimator pentru ca nu semneaza cu Anamaria Prodan. Mai mult, Becali a cerut ca Tosca sa nu mai poarte banderola Stelei dupa ce acesta a facut mai multe greseli.

Tosca a ajuns acum la Betis si spune ca ii multumeste lui Mirel Radoi pentru ascensiunea sa.

"Odata cu venirea lui Mirel Radoi, am avut o crestere foarte mare. El si cu Nicolae Dica m-au ajutat foarte mult, dar eu tin sa le multumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut la Steaua. Ii respect foarte mult, sunt antrenori exceptionali. Faptul ca am primit banderola de capitan a fost un sentiment deosebit pentru mine si am fost foarte emotionat", a mai spus Tosca la Dolce.

Fundasul spera sa se impuna la Betis, echipa care lupta pentru evitarea retrogradarii.

"Discutiile au inceput in urma cu o luna. Am vorbit cu agentul meu, Lucian Marinescu, si mi-a spus ca sunt interesati de mine, dar cam atat. In rest, nu stiam nimic, mi-am vazut de treaba mea. Am tot tinut legatura, a devenit totul oficial, oferta a fost trimisa la club acum cateva zile. S-a rezolvat foarte repede, sunt foarte fericit si consider ca a fost momentul potrivit pentru mine sa plec si sper sa fac o impresie frumoasa aici", a mai spus Tosca.