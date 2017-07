Cel mai tanar marcator al Stelei in Europa a ajuns la cel mai jos nivel al carierei. Unde s-a transferat Ochirosii, la 28 de ani

In urma cu 11 ani, Razvan Ochirosii devenea cel mai tanar marcator al Stelei in cupele europene. La doar 17 ani, 4 luni si 20 de zile, acesta puncta pentru formatia ros-albastra intr-un meci cu Gorica, din preliminariile UEFA Champions League.

Golul lui Ochirosii din august 2006 a ramas insa si unul dintre cele mai importante ale carierei sale. Fotbalistul de la care se asteptau atunci foarte multe nu a reusit sa explodeze si a parasit Steaua la scurt timp. Mai exact, dupa doar 27 de partide bifate in tricoul ros-albastru.

Dupa Steaua, Ochirosii a mai evoluat in Romania la Otelul, insa a decis ca e mai bine pentru el sa incerce sa isi faca un nume in fotbalul spaniol. Astfel, acesta a plecat in ligile inferioare din Peninsula Iberica, bifand echipe ca Fuenlabrada, Guijuelo si Alcorcon.

Cu Alcorcon, Razvan Ochirosii a evoluat timp de doua sezoane in Segunda Division, insa acum fotbalistul are o noua echipa.

Ochirosii s-a transferat recent la FC Marbella, o echipa de liga a treia. Marbella, o localitate cunoscuta mai degraba ca destinatie pentru echipele care isi aleg sa faca pregatirea de vara acolo, a terminat pe locul 7 anul trecut.