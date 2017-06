Boloni, adversar in Belgia cu Stanciu, Chipciu, Marin, Rotariu si Rednic! Cu ce echipa negociaza

Ladislau Boloni negociaza cu un club din Belgia.

Ladislau Boloni ar putea prelua conducerea tehnica a echipei Royal Antwerp, nou promovata in prima liga belgiana, anunta presa din Belgia.



Luciano D'Onofrio a preluat functia de director tehnic al clubului si a anuntat ca discuta cu Ladislau Bölöni, un anunt oficial urmand sa fie facut in "doua-trei zile".



Boloni a condus in Belgia echipa Standard Liege, in perioada 2008/2010, reusind castigarea titlului in 2009. El este fara contract din 2009.

Sursa: News.ro