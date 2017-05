BIJUTERIA pentru Champions League! Ianis Hagi se poate INTOARCE in Romania. Detalii exclusive

Ianis Hagi are doar un meci in acest sezon din Serie A si ar putea sa o paraseasca pe Fiorentina la finalul sezonului.

Ianis a intrat pe teren doar un sfert de ora la 5-3 cu Cagliari, pe 23 octombrie. Desi a fost laudat de sefi si antrenori pentru ce reuseste la antrenamente si in partidele de la Primavera, Hagi Jr n-a mai fost folosit deloc de Paulo Sousa la prima echipa. Surse din Italia sustin ca Ianis ar putea reveni in Romania din vara. Tatal sau ar putea sa-l imprumute un sezon la actualul lider din Liga 1! Capitan de echipa la Viitorul in momentul transferului in Serie A, Hagi Jr are sanse importante sa fie implicat in visul european al Regelui chiar in preliminariile UEFA Champions League.

Aproape sigur, revenirea lui Ianis in Romania ar insemna ca nici Hagi Sr. nu pleaca de la Ovidiu in ciuda ofertelor pe care le are din strainatate.

Ianis Hagi, 18 ani, a debutat recent la nationala U21 a Romaniei, alaturi de care a fost in Spania pentru un turneu amical.