Betis renunta la Tosca dupa augotolul cu Barcelona. Anuntul facut de club

Zilele lui Alin Tosca la Betis sunt numarate. Fundasul transferat de la Steaua pentru 1,2 milioane de euro a fost anuntat de catre club sa isi gaseasca echipa in urmatoarele 10 zile, pana cand se termina perioada de mercato.

Acesta si-a dat autogol cu Barcelona, lucru ce a fost practic cireasa de pe tort. Tosca a avut evolutii slabe si in sezonul trecut, fiind ales in primul 11 al celor mai proaste transferuri realizate anul trecut in La Liga.

Prima formatie interesata de Tosca este Crotone, echipa ce joaca in Serie A.

Crotone are set to make an offer for the Real Betis defender Alin Toșca in the coming days. [Mundo Deportivo] pic.twitter.com/HJeNAotokY