Alex Pascanu, jucatorul sezonului la academia lui Leicester: "Debutul meu in Premier League nu e departe!"

Alex Pascanu (18 ani) a fost desemnat cel mai bun jucator al juniorilor lui Leicester in acest sezon.

Alex Pascanu e convins ca evolutiile lui in acest sezon, cand a jucat multe meciuri la U23, il vor propulsa spre prima echipa a fostei campioane din Premier League.

"Cele mai multe partide din acest sezon le-am jucat pentru echipa de U23 a lui Leicester alaturi de fotbalisti de la prima echipa, prin care am simtit duritatea meciurilor, dar am si acumulat multa experienta."

"Debutul in Premier League nu stiu cand va veni, dar sunt increzator ca daca am sa merg pe aceeasi linie si am sa muncesc la fel, atunci cu siguranta acel moment nu este prea departe.”

"Trofeul acodat de Academie imi da multa incredere, avand in vedere ca in trecut a fost castigat de jucatori care au ajuns sa evolueze la prima echipa a lui Leicester, precum Ben Chillwel, Jeffrey Shlupp sau Andy King. Acest premiu ma face sa cred ca sunt pe drumul cel bun in cariera mea. Am avut un sezon foarte aglomerat si greu in care am jucat peste 3.000 de minute in opt competitii oficiale diferite cu patru echipe diferite, aici incluzand si meciuri pentru echipa nationala U19 a Romaniei."

"Am muncit mult, dar si cu multa determinare pentru a prinde un loc in fiecare echipa, mai ales ca este o concurenta extrem de mare la fiecare formatie”, a spus Pascanu, intr-un interviu pentru frf.ro.

