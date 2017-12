"Aici nu te trezesti fara masina in parcare. Traiesc un vis!" Mesajul lui Sumudica pentru Becali si Dica

Marius Sumudica a vorbit la Ora exacta despre primele luni petrecute in Turcia, acolo unde a impresionat cu Kayserispor.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Sumudica e fericit ca a reusit sa formeze o echipa la Kayserispor, iar acum este pe locul 5 si poate ataca un loc de Europa.



"Traversam o perioada buna, ma bucur. Am muncit mult, sunt 17 jucatori noi veniti, nu mi-a fost usor. Sunt de mai multe nationalitati, e greu sa te adaptezi. Si cu alimentatia pentru ei, plus religia, Turcia e tara musulmana. Nu e usor, dar am reusit impreuna cu staff-ul si cu jucatorii. Dar am avut norocul ca cei pe care i-am adus sa se integreze rapid si sa fie asimilati de grup. Am pierdut doar 2 meciuri din 19 de cand suntem aici", a spus Sumudica la Ora exacta.

Sumudica spune ca traieste un vis in Turcia si nu se gandeste sa revina curand in Romania.



"Ca antrenor, nu iti dispare masina din parcare. Ca antrenor te ocupi doar de fotbal. Referitor la ce i s-a intamplat domnului Miriuta, nu mi se pare normal. Lucrurile astea pasa. Aici nu ai altceva de facut decat fotbal. Ai totul pus la punct si nu poti sa faci decat fotbal. Iti iese, bine, daca nu, se schimba antrenorul. Sunt echipe aflate deja la al treilea antrenor, dar antrenorii sunt foarte respectati", a spus Sumudica.

"La ce adversari am, ce traiesc in momentul de fata. Ma uitam la Besiktas ce jucatori are. Practic, niste monstri, sa zic asa. 14 puncte in Champions League fara infrangere cu Monaco si Porto. Au odihnit cu noi 9 jucatori, au castigat la Leipzig cu doar doi titulari. N-au reusit sa ne bata cu 9 titulari odihniti, iar 9 in 10 oameni. Dar mai am de munca", a spus Sumudica.

Sumudica i-a promis lui Becali ca nu va mai vorbi despre fostii sai jucatori, Alibec si Budescu.

"Am promis ca nu mai vorbesc de Alibec. Lumea ma intelege gresit. Nu am vrut sa-l jignesc pe Dica, pe MM sau pe Gigi cand am vorbit. Am raspuns cand eram intrebat. La fel am zis si de Dinamo, ca merita sa fie in primele 6 la ce lot are. Mai departe, Miriuta stie de ce se loveste acolo. Nu cataloghez eu daca a facut sau nu bine.

Referitor la Alibec si Budescu, am vorbit de ei pentru ca mi-au fost jucatori, nu e treaba mea sa zic de ce nu joaca acum. Il respect pe Dica si ii doresc sa aiba rezultate", a mai spus Sumudica.